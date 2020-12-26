Запихнули в мешок и били до смерти: Во Львовской области разыскивают подростков, которые издевались над собакойц

Фото из открытых источников

Видео с издевательствами правоохранители нашли в интернете

Во Львовской области правоохранители разыскивают двух подростков, которые поместили собаку в мешок и избили ее, после чего животное погибло, весь этот процесс был снят на видео. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию, где говорилось о том, что якобы в городе Броды неизвестные лица поместили собаку в мешок и избили ее, в результате чего животное погибло.

По данному факту правоохранители начали проверку, впоследствии были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 16-летний парень и 14-летняя девушка, которые живут в Бродовском районе.

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Кроме этого, было обнаружено, что 23 декабря около 17:00 на свалке недалеко от одного из сел района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. Очевидцем происшествия была его несовершеннолетняя знакомая.

Как отмечается, правоохранители разыскали собаку и доставили животное в ветеринарную больницу, его жизни ничего не угрожает. По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

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Напомним, ранее в Госпогранслужбе рассказали, что в этом году собаки-пограничники помогли обнаружить более 100 кг наркотиков, задержать более 400 человек, а также бороться с контрабандой сигарет и наркотиков.