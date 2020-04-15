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Взрыв возле больницы во Львове: В полиции рассказали подробности инцидента

По предварительной версии, взорвалась ручная граната

Львовские правоохранители рассказали первые детали о взрыве возле больницы на ул. Котляревского. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области. 

Согласно сообщению, информация о инциденте во Франковском районе Львова поступила в среду, 15 апреля, около 16:00.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб полиции. По предварительным данным, взорвалась, предположительно, ручная граната.

Как отмечается, правоохранителям также удалось установить личность погибшего, им оказался 43-летний львовянин.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Львове неподалеку от городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. 

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