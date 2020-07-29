Выехал на встречную полосу: Во Львовской области в результате тройного ДТП погиб один человек, еще двое – травмированы

Виновника аварии спасти не удалось

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В селе Зимна Вода Пустомытовского района Львовской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, из-за чего погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109", 37-летний львовянин, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Honda Civic", которым управлял 28-летний мужчина, и "Skoda Octavia", за рулем которого находилась 20-летняя девушка.

В настоящее время известно, что в результате аварии трое человек госпитализировали с телесными повреждениями. Медикам не удалось спасти водителя "ВАЗа", а водителя и пассажира "Skoda" отпустили после оказания помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, по факту аварии продолжается досудебное следствие.

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Напомним, вчера, 28 июля, в Самборском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью.