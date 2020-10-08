Вспышка коронавируса во львовском лицее: Образовательное учреждение уходит на досрочные каникулы

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Руководство лицея сообщило, что 22 преподавателя пребывают на больничном, у 6 из них - коронавирус

Львовский лицей международных отношений имени Василия Стуса досрочно уходит на каникулы в связи со вспышкой COVID-19 среди учащихся и работников. Об этом сообщило руководство лицея на сайте.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - сказано в сообщении.

Руководство лицея сообщило, что 22 преподавателя пребывают на больничном, у 6 из них - коронавирус. При этом два ученика также заболели COVID-19, с ними контактировали 22 учащихся.

При этом на самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно – 7 классов.

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Напомним, по состоянию на утро 8 октября в Украине зафиксировано 244 734 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд COVID-19 - 5 397 новых случаев, 93 человека умерли, 2 263 человек преодолели болезнь.