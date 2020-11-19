Возле Львова археологи откопали барский дом XVI века

Место раскопок под Львовом Фото из открытых источников

По словам ученых, раскопки проходят на месте детинца Звенигорода

В Звенигороде Львовской области археологи обнаружили развалины барского дома XVI века, окна которого состояли из маленьких фрагментов стекла и были обработаны алмазным срезом и ретушированные. Об этом сообщила руководитель Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Вера Гупало в Facebook.

По ее словам, - в княжескую эпоху здесь был построен дворец, старейшая в Звенигороде церковь и укрепления. Сейчас все это разрушено.

Первые раскопки здесь начали проводить в 1985 году. До этого исследователи считали, что у холма искусственное происхождение. Но благодаря раскопкам стало понятно, что холм - естественный.

По мнению ученых, летописный Звенигород мог иметь площадь около 140 га. Несмотря на масштабные раскопки, которые происходили в ХХ веке сейчас город изучен не более чем на 10%.

"Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как о богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусство. Отсюда происходят три древнейшие письменные документы государственного архивного фонда Украины - берестяные грамоты", - отметила Вера Гупало.

Справка:

Звенигород - ныне село в 20 км от Львова. Однако в средневековье это был один из крупнейших городов Западной Украины. Первое летописное упоминание о нем датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова.

В первой половине XII века - это была столица Звенигородского княжества. Именно здесь построили первые на территории Западной Украины белокаменные церкви и дворец.

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