Возле Львова археологи откопали барский дом XVI века
По словам ученых, раскопки проходят на месте детинца Звенигорода
В Звенигороде Львовской области археологи обнаружили развалины барского дома XVI века, окна которого состояли из маленьких фрагментов стекла и были обработаны алмазным срезом и ретушированные. Об этом сообщила руководитель Звенигородской археологической экспедиции Спасательной археологической службы Вера Гупало в Facebook.
По ее словам, - в княжескую эпоху здесь был построен дворец, старейшая в Звенигороде церковь и укрепления. Сейчас все это разрушено.
Первые раскопки здесь начали проводить в 1985 году. До этого исследователи считали, что у холма искусственное происхождение. Но благодаря раскопкам стало понятно, что холм - естественный.
По мнению ученых, летописный Звенигород мог иметь площадь около 140 га. Несмотря на масштабные раскопки, которые происходили в ХХ веке сейчас город изучен не более чем на 10%.
"Многочисленные археологические находки рассказывают о Звенигороде как о богатом и красивом городе, где были развиты образование и искусство. Отсюда происходят три древнейшие письменные документы государственного архивного фонда Украины - берестяные грамоты", - отметила Вера Гупало.
Справка:
Звенигород - ныне село в 20 км от Львова. Однако в средневековье это был один из крупнейших городов Западной Украины. Первое летописное упоминание о нем датируется 1086 годом, что делает его почти на 200 лет старше Львова.
В первой половине XII века - это была столица Звенигородского княжества. Именно здесь построили первые на территории Западной Украины белокаменные церкви и дворец.
Напомним, ранее на острове Хортица археологи обнаружили уникальное захоронение скифского воина, возраст которого составляет примерно 2500 лет. По древним меркам, воин был гигантом, ведь его рост составляет примерно 1,8 метра