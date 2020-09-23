Во Львовской Ратуше поселился новый хозяин - кошачий мэр Левчик
Кот Левчик через Instagram ищет хозяев животным
Во Львовской мэрии поселился кот, который случайно залез в кабинет городского головы через балкон. В городе его уже окрестили главным котом города, а пользователи соцсети дали ему имя - Левчик. Об этом сообщает львовский голова Андрей Садовый в своем Instagram.
По словам Садового, он нашел животное 10 сентября в своем рабочем кабинете, отметив, что четвероногий залез на дерево, а с него на балкон.
"Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было", - добавил глава города Льва.
На призыв хозяева животного откликнулись, но нашлись сразу несколько.
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Поэтому эпопею с поиском хозяев завершено) Нашлись сразу 3 владельцы. Пан Роман и сразу 2 ресторана с площади Рынок - Пятое подземелье и Подпольный Кондрат. И может там где " три собственника и мы не знали, кто же настоящий. А оказалось, что котик оказался умным и дружил со всеми, кто кормит) Имеем теперь главного кота Львова. Только вот имени еще не придумали. Давайте вместе как-то назовем нашего любимца) какие будут предложения?)
У кота Левчика уже появилась страница в Instagram, где кошачий мэр публикует посты, с помощью которых ищут хозяев бездомным животным.
Напомним, кот Палмерстон, который четыре года "работал" мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании, выходит на пенсию. Кот решил переехать в деревню после четырех долгих и трудных лет работы. Он отметил, что хотел бы больше времени проводить "далеко от центра внимания".