live
Новости » Курьезы Читати новину українською

Во Львовской Ратуше поселился новый хозяин - кошачий мэр Левчик

Кот Левчик через Instagram ищет хозяев животным

Во Львовской мэрии поселился кот, который случайно залез в кабинет городского головы через балкон. В городе его уже окрестили главным котом города, а пользователи соцсети дали ему имя - Левчик. Об этом сообщает львовский голова Андрей Садовый в своем Instagram.

По словам Садового, он нашел животное 10 сентября в своем рабочем кабинете, отметив, что четвероногий залез на дерево, а с него на балкон.

"Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было", - добавил глава города Льва.

На призыв хозяева животного откликнулись, но нашлись сразу несколько.

"Эпопея с поиском хозяев завершена. Нашлись сразу три владельца. Пан Роман и сразу два ресторана с площади Рынок. А оказалось, что котик оказался умным и дружил со всеми, кто кормит. Имеем теперь главного кота Львова", - рассказал Садовый.
 
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поэтому эпопею с поиском хозяев завершено) Нашлись сразу 3 владельцы. Пан Роман и сразу 2 ресторана с площади Рынок - Пятое подземелье и Подпольный Кондрат. И может там где " три собственника и мы не знали, кто же настоящий.  А оказалось, что котик оказался умным и дружил со всеми, кто кормит) Имеем теперь главного кота Львова. Только вот имени еще не придумали. Давайте вместе как-то назовем нашего любимца) какие будут предложения?)

Публикация вот href="https://www.instagram.com/andriysadovyi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Андрей Садовый (@andriysadovyi) 11 Сен 2020 в 8:40 PDT

У кота Левчика уже появилась страница в Instagram, где кошачий мэр публикует посты, с помощью которых ищут хозяев бездомным животным.

Новости по теме: В Британии умер легендарный "Уличный кот по имени Боб"

Напомним, кот Палмерстон, который четыре года "работал" мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании, выходит на пенсию. Кот решил переехать в деревню после четырех долгих и трудных лет работы. Он отметил, что хотел бы больше времени проводить "далеко от центра внимания".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кадровые изменения в правительстве могут остановить бюджетный процесс, - Разумков Юрий Бойко: ОПЗЖ готовит свой вариант бюджета, который позволит поддержать экономику и людей Мажоритарщики от "Слуги народа" назвали условие, при котором поддержат бюджет, – Колтунович Увеличение расходов на содержание органов власти в период кризиса недопустимо, - ОП
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Неоправданные зарплаты чиновников. Проект бюджета-2021. Заседание ООН | Детали дня | 23.09.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Рынок земли в Украине. Языковые изменения.Работа мечты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу