Во Львовской Ратуше поселился новый хозяин - кошачий мэр Левчик

Кот Левчик через Instagram ищет хозяев животным

Во Львовской мэрии поселился кот, который случайно залез в кабинет городского головы через балкон. В городе его уже окрестили главным котом города, а пользователи соцсети дали ему имя - Левчик. Об этом сообщает львовский голова Андрей Садовый в своем Instagram.

По словам Садового, он нашел животное 10 сентября в своем рабочем кабинете, отметив, что четвероногий залез на дерево, а с него на балкон.

"Том Круз был, президенты разные были, а котов еще не было", - добавил глава города Льва.

На призыв хозяева животного откликнулись, но нашлись сразу несколько.

"Эпопея с поиском хозяев завершена. Нашлись сразу три владельца. Пан Роман и сразу два ресторана с площади Рынок. А оказалось, что котик оказался умным и дружил со всеми, кто кормит. Имеем теперь главного кота Львова", - рассказал Садовый.

У кота Левчика уже появилась страница в Instagram, где кошачий мэр публикует посты, с помощью которых ищут хозяев бездомным животным.

Напомним, кот Палмерстон, который четыре года "работал" мышеловом в Министерстве иностранных дел Великобритании, выходит на пенсию. Кот решил переехать в деревню после четырех долгих и трудных лет работы. Он отметил, что хотел бы больше времени проводить "далеко от центра внимания".