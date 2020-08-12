Во Львовской области выявляют случаи новой бессимптомной пневмонии, - эпидемиолог

Количество бессимптомных больных продолжает расти

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Во Львовской области врачи неоднократно выявляют случаи бессимптомной двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко на брифинге.

По словам врача, из-за мутации вируса организм человека иногда не сигнализирует об опасности и не борется с вирусом. "Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки, выявляют двустороннее воспаление легких, которое специфично для коронавирусной болезни. Оказывается так, что вирус меняется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую патологию", – заявила эпидемиолог.

Кроме того, Тимко отметила, что количество бессимптомных больных коронавирусом продолжает расти, и таких людей во Львовской области обнаруживают ежедневно.

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Напомним, по состоянию на утро 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В течение последних суток было подтверждено 1 433 новых случая, 19 человек умерли, 752 человека преодолели болезнь. В общем, от коронавируса в Украине уже умерло 1 970 человек, а выздоровело – 45 686.