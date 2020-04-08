Во Львовской области вторые сутки горит мусорная свалка

Пожар на свалке в Львовской области Facebook-страница Юрия Холода

По словам спасателей, пожар продлится по меньшей мере еще сутки

Во вторник, 7 апреля, вблизи села Терновица Яворовского района Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке, который продолжили тушить вторые сутки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области и заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод в Facebook.

Как отмечается, накануне в 15:20 спасатели получили сообщение о возгорании вблизи населенного пункта, после чего огнеборцы прибыли на место происшествия. На момент прибытия огонь охватил сухую траву на площади 100 000 квадратных метров и мусор на площади 18 000 квадратных метров.

Так, в течение дня 7 апреля пожар сухой травы был ликвидирован полностью, а горение мусора ликвидировали на площади 8 000 квадратных метров (по состоянию на утро 8 апреля осталось 10 000 кв.м).

На данный момент ликвидация возгорания продолжается.

По предварительной информации, огонь распространился от сжигания сухой травы. В частности, спасатели подчеркнули, что ситуация под контролем, однако пожар продлится как минимум до завтрашнего обеда.

К слову, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Одновременно пожар пытаются погасить 72 спасателя.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. К тушению огня спасатели привлекли авиацию. По состоянию на 7 апреля пожар в Зоне отчуждения наблюдался на площади примерно 10,5 гектаров, ликвидация пламени продолжалась.