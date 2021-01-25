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Во Львовской области впервые подтвердили случай хантавируса

Фото из открытых источников

Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса

Во Львовской области впервые подтвердили случай заражения хантавирусом. Болезнь подтвердили у жителя Дрогобычского района. Об этом рассказала главный санитарный врач Львовской области Наталья Тимко, передает Zaxid.net.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боль в пояснице, мышцах, что свидетельствовало о вероятной геморрагической лихорадке с почечным синдромом. Как пояснила Тимко, эта лихорадка вызывается хантавирусом.

После этого у мужчины отобрали анализы для исследования и отправили в лабораторию Киева. Лаборатория подтвердила, что мужчина инфицировался хантавирусом. Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса. Пациента уже выписали из больницы.

"До сих пор такого заболевания во Львовской области не было", - сказала Тимко.

Отметим, заразиться хантавирусом можно через контакты с крысами или вдыхание испарений от выделений грызунов. Хантавирус очень редко передается от человека к человеку.

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Напомним, в марте в китайской провинции Юньнань был зафиксирован первый случай смерти от хантавируса. Тогда местный житель скончался в общественном транспорте, который направлялся в другую провинцию.

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