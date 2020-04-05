Во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19

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Мужчина некоторое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

В субботу, 4 апреля, во Львовской области от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 впервые погиб пациент. Об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

Как отмечается, вчера в больнице погиб 69-летний мужчина, у которого ранее диагностировали пневмонию. В частности, больной находился в тяжелом состоянии, в результате чего некоторое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). А утром 5 апреля тест на COVID-19 показал позитивный результат.

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Кроме этого, у погибшего пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

К слову, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 15 из которых - в Львовской области.

Напомним, в начале недели, 31 марта, во Львовской области выздоровела первая женщина, в которой ранее подтвердили коронавирус COVID-19. Второй и третий тесты дали отрицательный результат.