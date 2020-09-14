Во Львовской области машина наехала на дорожных рабочих, один человек погиб

Водитель не справился с управлением автомобиля

ДТП Фото из открытых источников

В Самборском районе Львовской области водитель "Газели" наехал на 2 дорожных рабочих, в результате чего 1 человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром, 14 сентября, на трассе "Львов-Ужгород". Водитель, 51-летний львовянин, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и совершил наезд на работников дорожно-строительной компании.

В результате ДТП от полученных травм на месте погиб 26-летний житель Самбора. Кроме того, с телесными повреждениями госпитализировали 45-летнего жителя района.

Сейчас известно, что водителя автомобиля задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Николаевской области на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии оба водителя погибли на месте, один из которых был гражданином Молдовы.