Во Львовской области водитель фуры засыпал дорогу мертвыми курицами

Мужчине грозит штраф в размере 340 грн

Куриные тушки на дороге во Львовской области Национальная полиция Украины во Львовской области



Возле села Гамалеевка Львовской области водитель фуры рассыпал на дороге куриные тушки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 1 сентября. Мужчина перевозил из фермерского хозяйства мертвых куриц на утилизацию. Во время этого прицеп фуры случайно открылся, поэтому на дорогу высыпалась курятина.

В результате происшествия 320 квадратных метра дороги оказались недоступными для проезда. Дорожное полотно удалось расчистить через несколько часов после инцидента.

Представители полиции в комментарии изданию ZAXID.NET заявили, что на водителя составили протокол по статье о повреждении автомобильных дорог. Мужчине грозит штраф в размере 340 грн.

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Напомним, недавно во Львовской области произошла смертельная авария. Там водитель одной из машин, 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении. 10-летний пассажир поврежденной машины из-за полученных травм скончался по дороге в больницу.