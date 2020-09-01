Во Львовской области водитель фуры засыпал дорогу мертвыми курицами
Мужчине грозит штраф в размере 340 грн
Возле села Гамалеевка Львовской области водитель фуры рассыпал на дороге куриные тушки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 1 сентября. Мужчина перевозил из фермерского хозяйства мертвых куриц на утилизацию. Во время этого прицеп фуры случайно открылся, поэтому на дорогу высыпалась курятина.
В результате происшествия 320 квадратных метра дороги оказались недоступными для проезда. Дорожное полотно удалось расчистить через несколько часов после инцидента.
Представители полиции в комментарии изданию ZAXID.NET заявили, что на водителя составили протокол по статье о повреждении автомобильных дорог. Мужчине грозит штраф в размере 340 грн.
Напомним, недавно во Львовской области произошла смертельная авария. Там водитель одной из машин, 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении. 10-летний пассажир поврежденной машины из-за полученных травм скончался по дороге в больницу.