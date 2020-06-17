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Во Львовской области во время брифинга пограничников двое украинцев перелезли через забор на пункте пропуска

Пункт пропуска "Шегини-Медика" Фото из открытых источников

Каждого нарушителя оштрафовали на 170 гривен

Во Львовской области в пункте пропуска "Шегини" во время брифинга пограничников журналисты сняли на видео, как двое людей перелезли через забор, а через несколько дней их оштрафовали. Об этом сообщает hromadske.

Согласно сообщению, 15 июня журналисты издания "Твой город" в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей, зафиксировали момент, когда нарушители перелазили через забор.

Инцидент произошел во время выступления начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексея Гавеля.

Сегодня, 17 июня, охранники государственной границы сообщили, что нарушителей оштрафовали на 340 гривен.

"Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска "Медика". Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска. Оценив размер очереди людей, которые ожидали пропуска в Польшу, они решили вернуться обратно на Родину. В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен", - разъяснили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники Украины и Румынии задержали нелегального мигранта и его переправщиков - одного из них разыскивал Интерпол.

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