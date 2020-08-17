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Во Львовской области власть одного из городов "красной" зоны отказалась усиливать карантин

Самборский городской совет Фото из открытых источников

Также Самборские депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА

Власть города Самбор, который по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС попал в "красную" зону, отказалась вводить существенные карантинные ограничения. Об этом сообщает ZAXID.net.

Согласно сообщению, соответствующее решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа, в то время, когда под стенами мэрии несколько десятков предпринимателей вышли на акцию с требованием не запрещать им работать.

В частности, депутаты решили, что решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции, а потому общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, однако с обязательным соблюдением карантинных требований.

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Кроме этого, Самборский горсовет призвал правоохранителей воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать, несмотря на решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Также депутаты горсовета приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и председателю Львовской ОГА относительно отмены красного уровня эпидемиологической опасности в Самборе, поскольку считают, что это не отвечает реальному положению дел в городе.

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Напомним, ранее стало известно, что после того, как Ужгород попал в "оранжевую" зону, в городе усилили противоэпидемические меры

 

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