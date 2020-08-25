Во Львовской области в результате ДТП погиб 10-летний мальчик

Родители ребенка находятся в больнице

ДТП во Львовской области Полиция Львовской области

В селе гаек Львовской области столкнулись две машины, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что ДТП случилось сегодня, 25 августа, в 17:40. По предварительным данным, водитель одной из машин, 29-летний львовянин, не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался в попутном направлении.

Из-за полученных в аварии травм, 10-летний пассажир потерпевшей машины скончался по дороге в больницу. В то же время, 49-летний водитель и его 42-летняя жена госпитализированы с телесными повреждениями.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно смертельное ДТП произошло в Жовковском районе Львовской области. Там водитель легковушки, 27-летний местный житель, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, за рулем которой находился 50-летний иностранец. От полученных травм в результате ДТП на месте погибла женщина – пассажир легковушки.