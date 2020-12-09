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Во Львовской области в одной из школ старшеклассник распылил газовый баллончик, несколько учеников попали в больницу

Эвакуация учеников и учителей школы в Червонограде Национальная полиция Украины во Львовской области

Была проведена эвакуация школы

В городе Червоноград Львовской области ученик 11-класса на уроке распылил газовый баллончик в помещении, в результате чего пять школьников попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона

Согласно сообщению, инцидент случился в среду, 9 декабря, около 13:00 в одной из средних общеобразовательных школ города. 17-летний одиннадцатиклассник во время урока распылил содержимое газового баллончика в помещении класса.

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Как отмечается, из школы эвакуировали около 400 человек, среди них ученики и учителя, а учебный процесс был сорван на три часа. Сейчас медики обследуют пятерых школьников и уточняют их диагнозы.

Что касается ученика, который распылил газ, то его допросили правоохранители в присутствии матери. По словам несовершеннолетнего, он рассматривал газовый баллончик и случайно отломил пластиковый предохранитель, в результате чего и произошло распыление.

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Напомним, недавно в Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость, имитируя факир-шоу.

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