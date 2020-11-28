Во Львовской области в исправительной колонии убили 63-летнего заключенного

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По данным правоохранителей, к убийству причастен другой осужденный

В Дрогобыче Львовской области в исправительной колонии произошло убийство 63-летнего узника. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что вчера, 27 ноября, около 13 часов правоохранители получили сообщение о том, что на территории колонии умер осужденный. Эксперты, прибывшие на место происшествия, обнаружили на теле погибшего колотые раны на спине.

По словам правоохранителей, было установлено, что к совершению преступления причастен другой осужденный в возрасте 55 лет, отбывающий наказание за убийство.

В результате было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, недавно в Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который зарезал ножом свою трехлетнюю дочь. Мужчина нанес ребенку несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости.

Ранее сообщалось, что во Львовской области привлекли к ответственности 27-летнего жителя одного из сел Жовковского района, который позвонил в полицию и заявил об убийстве. Тело так и не нашли, поскольку это оказалось "пьяной" выдумкой.