Страшное ДТП во Львовской области: Маршрутка слетела в кювет, семеро пассажиров получили травмы

В числе пострадавших 4-летний ребенок

В Самборском районе Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции.

Согласно сообщению, событие произошло сегодня, 28 июля, около 09:20 вблизи села Большая Озимина.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

Вследствие ДТП семеро пассажиров автобуса, в том числе 4-летний ребенок, обратились за медицинской помощью. Сейчас их диагнозы уточняются.

По данному факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что во Львове водитель Volkswagen, находясь под действием наркотических средств, повлек дорожно-транспортное происшествие, а позже пытался дать взятку правоохранителям.