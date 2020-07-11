Во Львовской области в ДТП одновременно попали четыре авто, есть жертва

Фото из открытых источников

Авария случилась возле села Чишки Пустомытовского района

Во Львовской области произошло масштабное дорожно транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей и бетономешалки, что повлекло гибель одного из водителей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, информацию об аварии спасатели получили в пятницу, 10 июля, в 11:57. По предварительной информации, вблизи села Чишки Пустомытовского района столкнулись четыре авто, в том числе грузовик "Renault" и автомобиль "Dodge", "Mersedes - Benz" и бетономешалка "DAF".

Новости по теме: Авто разорвало на части: Под Киевом пьяный следователь устроил жуткое ДТП

В результате столкновения погиб водитель автомобиля "Mersedes-Benz". Кроме этого, с травмами был госпитализирован водитель грузового автомобиля "Renault". В то же время водитель "Dodge" и бетономешалки "DAF" от госпитализации отказались.

К слову, от силы удара автомобили сильно деформировались. В связи с этим спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали погибшего.

Напомним, недавно еще одно ДТП произошло в Днепре. В результате столкновения на Полтавском шоссе пассажиров зажало в поврежденных автомобилях, двое погибли.