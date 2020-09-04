Во Львовской области три школы перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19
Такое обучение продлится две недели, если не будет выявлено новых случаев
Во Львовской области три школы в разных районах региона начали учебный год с дистанционного обучения. Об этом заявил заместитель директора департамента образования и науки Львовской ОГА Роман Пастушенко, сообщает пресс-служба ЛОГА.
"На днях мы получили информацию от школы в Сколевском районе, которая переходит на дистанционное обучение в связи с тем, что COVID-19 там заболел учитель и техработник. Симптомы этой болезни есть у нескольких детей и учителей. Пока это только подозрения, потому что результатов ПЦР-тестов еще нет", - рассказал чиновник.
Кроме этого, симптомы коронавирусной болезни обнаружили у детей и директора школы в с. Великоселки Каменка-Бугского района. С понедельника учебное заведение также переходит на дистанционное обучение.
Как отмечается, третьим заведением оказалась школа №1 в г. Ходоров Жидачевского района, где коронавирусную болезнь обнаружили среди учителей.
Напомним, накануне стало известно, что в Залещицком районе Тернопольской области закрыли на карантин школу в селе Кошиловцы, где COVID-19 подтвердили у директора заведения.