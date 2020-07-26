live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львовской области таможенники поймали украинца, который пытался перевезти в Польшу амфетамин и марихуану

Фото из открытых источников

Наркотики были спрятаны среди личных вещей мужчины

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажира рейсового автобуса наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни Государственной таможенной службы

Согласно сообщению, перевезти запрещенные вещества в Польшу пытался 22-летний житель Львовской области.  Предварительно установлено, что мужчина имел амфетамин и марихуану. 

Новости по теме: В Донецкой области задержали полицейских за сбыт наркотиков и похищения людей

Как отмечается, наркотики содержались в двух пакетах и одном свертке из фольги, и были спрятаны в сумке для личных вещей.

По факту работники Галицкой таможни направили в правоохранительные органы сообщения о нарушении, содержащем признаки преступления, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме: В Одесской области женщина отправляла по почте наркотики в сале

Напомним, недавно стало известно, что в Житомирской области перед судом за хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ предстанет начальник одного из межрайонных секторов управления противодействия наркопреступности.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Для полной защиты от COVID-19 будет нужно несколько доз вакцины, – Билл Гейтс Весной у нас будут вакцины от COVID-19, - Ляшко В Украине разрабатывают четыре препарата от коронавируса, - Минздрав В Британии обнародовали результаты испытаний вакцины от COVID-19 на людях
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Волна минирований. Закон о языке. Искусство агитации | Ток-шоу
События в Луцке и Полтаве. Дорога к миру. Языковой вопрос | Ток-шоу