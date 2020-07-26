Во Львовской области таможенники поймали украинца, который пытался перевезти в Польшу амфетамин и марихуану

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Наркотики были спрятаны среди личных вещей мужчины

В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажира рейсового автобуса наркотические средства. Об этом сообщает пресс-служба Галицкой таможни Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, перевезти запрещенные вещества в Польшу пытался 22-летний житель Львовской области. Предварительно установлено, что мужчина имел амфетамин и марихуану.

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Как отмечается, наркотики содержались в двух пакетах и одном свертке из фольги, и были спрятаны в сумке для личных вещей.

По факту работники Галицкой таможни направили в правоохранительные органы сообщения о нарушении, содержащем признаки преступления, предусмотренное ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно стало известно, что в Житомирской области перед судом за хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ предстанет начальник одного из межрайонных секторов управления противодействия наркопреступности.