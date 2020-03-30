Во Львовской области суд впервые оштрафовал мужчину за нарушение карантина

За нарушение условий карантина мужчине придется заплатить 17 тыс. гривен

Мужчина, который занимался незаконной торговлей во время карантина Национальная полиция Львовской области

Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов, или же 17 тыс. грн, на гражданина, который нарушил условия торговли во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области

Согласно сообщению, 20 марта в полдень в одном из сел Николаевского района сотрудники полиции обнаружили гражданина, который, нарушая правила карантина, осуществлял на улице торговлю из автомобиля "Фольксваген".

Как отмечается, нарушителем оказался 37-летний житель города Николаев, на него составили протокол об административном правонарушении по ст.44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об админнарушениях, предусматривающей наказание в виде штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан.

Впоследствии материалы были направлены на рассмотрение в суд, который и признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. гривен.

Напомним, недавно Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы, которая занималась продажей продуктов питания с рук, на 17 тыс. гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.