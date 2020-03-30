Во Львовской области суд впервые оштрафовал мужчину за нарушение карантина
За нарушение условий карантина мужчине придется заплатить 17 тыс. гривен
Судья Николаевского районного суда вынес первое во Львовской области постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов, или же 17 тыс. грн, на гражданина, который нарушил условия торговли во время карантина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области
Согласно сообщению, 20 марта в полдень в одном из сел Николаевского района сотрудники полиции обнаружили гражданина, который, нарушая правила карантина, осуществлял на улице торговлю из автомобиля "Фольксваген".
Как отмечается, нарушителем оказался 37-летний житель города Николаев, на него составили протокол об административном правонарушении по ст.44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об админнарушениях, предусматривающей наказание в виде штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан.
Впоследствии материалы были направлены на рассмотрение в суд, который и признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тыс. гривен.
Напомним, недавно Шевченковский районный суд Киева оштрафовал жительницу столицы, которая занималась продажей продуктов питания с рук, на 17 тыс. гривен за нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина в Украине из-за пандемии коронавируса.