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Во Львовской области стартуют учения Rapid Trident-2020 с участием военных из 9 стран

Во время тренировок привлекут бронетехнику и военную авиацию

Военные учения АрміяInform

В Яворовском районе Львовской области на этой неделе начнутся международные военные учения Rapid Trident-2020. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что тренировки пройдут на территории Международного центра миротворчества и безопасности академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В частности, во Львовскую область прибудут 4 тыс. военных из 9 стран.

Известно, что во время занятий на учебных участках будут привлекать бронетехнику, вертолеты армейской авиации, воздушные суда военной авиации Вооруженных сил Украины, и будут проводить учебные стрельбы из стрелкового оружия.

Кроме того, руководство учения обратилось к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра, с просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона. Военные рекомендуют не заходить и не заезжать транспортом в зоны, обозначенные указателями, или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона закроют для прохода и проезда.

Территорию военного полигона будут охранять подразделения военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств.

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Напомним, недавно в Мариуполе Донецкой области завершились двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок состоялась в морской акватории Мариуполя.

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