Во Львовской области сегодня и завтра состоятся антитеррористические учения

Фото из открытых источников

Также будут использовать спецтехнику

Во Львове и прилегающих районах 16 и 17 декабря Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические учения. Об этом сообщает в Facebook управление СБУ во Львовской области.

"Региональной координационной группой антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области в период с 16 по 17 декабря 2020 года проводятся мероприятия антитеррористического характера на объектах возможных террористических посягательств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения состоятся в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники, поэтому жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и придерживаться правил личной безопасности.

Новости по теме: В Киеве разоблачили группу правоохранителей, которые удерживали мужчину в гараже и требовали от него взятки

Как отмечается, во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Поэтому граждан просят за необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др).

Новости по теме: Во Львовской области поймали россиянина, который занимался перевозкой нелегалов из Азии

Напомним, недавно во Львове правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась незаконным поставкам наркотических веществ по территории всей Украины.