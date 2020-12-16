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Во Львовской области сегодня и завтра состоятся антитеррористические учения

Фото из открытых источников

Также будут использовать спецтехнику

Во Львове и прилегающих районах 16 и 17 декабря Служба безопасности Украины будет проводить антитеррористические учения. Об этом сообщает в Facebook управление СБУ во Львовской области. 

"Региональной координационной группой антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области в период с 16 по 17 декабря 2020 года проводятся мероприятия антитеррористического характера на объектах возможных террористических посягательств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения состоятся в условиях максимально приближенных к реальным с использованием специальной техники, поэтому жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и придерживаться правил личной безопасности.

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Как отмечается, во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в частности ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр личных вещей и автомобилей и тому подобное.

Поэтому граждан просят за необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и др).

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Напомним, недавно во Львове правоохранители разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась незаконным поставкам наркотических веществ по территории всей Украины. 

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