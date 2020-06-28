Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые за два месяца вырубили лес на 1,2 млн гривен

Организовал преступную деятельность мастер леса

Во Львовской области правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая за два месяца организовала незаконную вырубку деревьев и последующую продажу на сумму свыше 1,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, в группу входило шесть человек, а ее организатором был мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области.

Следствием установлено, что с февраля по март 2020 года злоумышленники осуществляли незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавали ее физическим лицам-предпринимателям. В результате деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму более 1 200 000 гривен.

Как отмечается, злоумышленников обвиняют в незаконной вырубке, перевозке, хранении и сбыте леса, мастера леса - в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ч.ч. 1, 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Другим участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, недавно организации Earthsightу своем расследовании заявила, что шведская компания IKEA продает в своих магазинах раскладные стулья Terje, которые изготавливают из незаконно вырубленного бука в украинских Карпатах.