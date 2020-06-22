Во Львовской области разоблачили экс-милиционера, который подделал документы и получил 300 тыс. гривен

Благодаря фальшивым документам он получил одноразовую медицинскую помощь

Нацполиция Фото из открытых источников

Во Львовской области правоохранители разоблачили бывшего милиционера, который благодаря фальшивым медицинским документам получил более 300 тыс. гривен помощи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, следствие установило, что бывший милиционер во время прохождения военно-врачебной комиссии подделал медицинские документы, а потом на их основании получил единовременную денежную помощь в связи с получением заболевания в период прохождения службы в органах внутренних дел в сумме более 300 тыс. гривен. Таким образом государству был нанесен ущерб на указанную сумму.

Как отмечается, в понедельник, 22 июня, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3,4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

За содеянное злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Новоайдарском районе Луганской области автомобиль Volkswagen Vento, за рулем которого был полицейский, столкнулся с маршрутным такси "Рута", в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.