live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львовской области разоблачили экс-милиционера, который подделал документы и получил 300 тыс. гривен

Благодаря фальшивым документам он получил одноразовую медицинскую помощь

Нацполиция Фото из открытых источников

Во Львовской области правоохранители разоблачили бывшего милиционера, который благодаря фальшивым медицинским документам получил более 300 тыс. гривен помощи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

Согласно сообщению, следствие установило, что бывший милиционер во время прохождения военно-врачебной комиссии подделал медицинские документы, а потом на их основании получил единовременную денежную помощь в связи с получением заболевания в период прохождения службы в органах внутренних дел в сумме более 300 тыс. гривен. Таким образом государству был нанесен ущерб на указанную сумму.

Новости по теме: Во Львовской области поймали трех экс-работников полиции, которые подделали медсправки и получили более 600 тыс. грн помощи

Как отмечается, в понедельник, 22 июня, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3,4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

За содеянное злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Новости по теме: В РФ задержали подполковника полиции, который "шпионил" для СБУ

Напомним, в Новоайдарском районе Луганской области автомобиль Volkswagen Vento, за рулем которого был полицейский, столкнулся с маршрутным такси "Рута", в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Телеведущий Остап Дроздов выступил за полную блокаду Крыма и части Донбасса
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Андрей Герус | HARD с Влащенко | 22.06.20
Дмитрий Спивак | Ток-шоу
Взрыв дома на Позняках. День почтения памяти жертв войны | Ток-шоу