Во Львовской области разоблачили бывших правоохранителей и военных, которые наладили схему сбыта наркотиков

Запрещенный товар распространяли среди жителей Стрыйского района

Во Львовской области внутренняя безопасность НПУ разоблачила группу, которая занималась хранением и сбытом наркотиков, среди ее членов оказались бывшие правоохранители и военные. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, организаторами наркогруппировки оказались 36-летний мужчина и 32-летняя женщина. Сообщники распространяли марихуану и амфетамин среди жителей Стрыйского района.

Также к преступной деятельности привлекли еще двух мужчин, которые выполняли роль наркокурьеров. Кроме этого, установлено, что заговорщики сбывали запрещенный товар еще и военнослужащим одной из частей Вооруженных Сил Украины и бывшим полицейским.

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Как отмечается, "клиенты" могли приобрести наркотики по предварительной договоренности из рук в руки и по месту жительства наркодельцов. Деньги за товар торговцы наркотиками принимали наличными или переводом на банковские карты.

По фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

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Также правоохранители провели 13 санкционированных обысков по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов. Во время мероприятий обнаружены и изъяты марихуана и амфетамин, электронные весы, оружие и патроны к нему, компьютерная техника, банковские карты и деньги.

Сейчас один из организаторов преступной группы задержан. Ему и трем сообщникам уже вручили подозрения по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса. За содеянное заговорщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков.