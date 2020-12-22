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Во Львовской области пытались создать фейковые органы власти. Полиция задержала организаторов

Фото из открытых источников

Мужчины побудили также львовян к созданию фейкового "Львовского городского совета"

Во Львовской области разоблачили шестерых организаторов собраний, которые пытались создать фейковые псевдоорганы местного самоуправления. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались 48-ти, 38-ми и 60-летний жители Львовской и трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

7 декабря они провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о "создании" незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района, и "выбрали" депутатов и главу.

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На следующий день злоумышленники собрали жителей Львова, на котором побудили присутствующих к созданию "органа местного самоуправления Львовского городского совета".

По данным полиции, во время проведения шести обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях были изъяты мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными о создании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

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