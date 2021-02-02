Во Львовской области произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду

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Сейчас продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование

Неподалеку Львова в одном из учреждений дошкольного образования обнаружили вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщает управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Согласно сообщению, в конце прошлой недели в инфекционное отделение КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница" госпитализированы трое детей с диагнозом острая кишечная инфекция, ротавирусный энтерит.

Как отмечается, все они накануне посещали учреждения дошкольного образования "Сказочный мир" в с. Зимна Вода. Известно, что пострадавшие употребляли рыбу жареную, творожную запеканку, кашу манную молочную, салат морковный.

Сейчас специалистами Госпродпотребслужбы начато проведение эпидемиологического обследования объекта с целью установления причин возникновения данной вспышки. Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование.

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Напомним, накануне стало известно, что в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление детей, в частности, 12 учеников обратились за помощью к медикам, а еще двоих госпитализировали.