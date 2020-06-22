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Во Львовской области произошла вспышка коронавируса: Степанов прибыл с проверкой

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

С начала пандемии в области подтверждено 3980 случаев заражения

Министр здравоохранения Максим Степанов прибыл с проверкой во Львовскую область. Причиной поездки стал всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе. Об этом он заявил на брифинге во Львовской области, передает "РБК-Украина".

По его словам, в регионе за минувшие сутки было подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в области подтверждено 3980 случаев заражения.

"Это очень большое количество. Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня я вместе со своим заместителем и ведущими специалистами Украины находимся во Львовской области, чтобы разобраться, оказать соответствующую помощь, принять решения по улучшению эпидемиологической ситуации, и в ходе лечения в тех или иных учреждениях", - сообщил Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине лабораторно подтвержден 37 241 случай коронавируса COVID-19, из которых 16 642 пациента выздоровели, а умерли 1012 человек.

 

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