Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Правоохранителя уволили со службы в органах
Во Львовской области руководитель Национальной полиции региона уволил со службы правоохранителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.
Согласно сообщению, инцидент случился 19 июля в селе Верчаны Стрыйского района. Тогда неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся. Потерпевшим оказался 45-летний местный житель, которого с травмами госпитализировали.
Впоследствии правоохранители начали поиски водителя-злоумышленника и установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли.
Как отмечается, 23 июля руководитель полиции Львовской области Василий Виконский принял решение уволить виновника ДТП со службы в органах. Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР.
Напомним, недавно в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области случилась дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" помощи и легкового автомобиля Honda Accord, в результате которого девять человек попали в больницу.