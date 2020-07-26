Во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Полицейского отстранили от исполнения обязанностей Фото из открытых источников

Правоохранителя уволили со службы в органах

Во Львовской области руководитель Национальной полиции региона уволил со службы правоохранителя, который совершил наезд на пешехода и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Согласно сообщению, инцидент случился 19 июля в селе Верчаны Стрыйского района. Тогда неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся. Потерпевшим оказался 45-летний местный житель, которого с травмами госпитализировали.

Впоследствии правоохранители начали поиски водителя-злоумышленника и установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли.

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Как отмечается, 23 июля руководитель полиции Львовской области Василий Виконский принял решение уволить виновника ДТП со службы в органах. Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР.

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Напомним, недавно в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области случилась дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" помощи и легкового автомобиля Honda Accord, в результате которого девять человек попали в больницу.