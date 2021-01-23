Во Львовской области поезд протаранил автобус на переезде, один человек погиб

Еще одна пассажир автобуса пострадала

Во Львовской области в селе Полянка поезд протаранил автобус, в результате чего погиб один человек, а еще одна женщина пострадала. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Отмечается, что трагедия произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде сегодня, 23 января, около 08:50. По предварительным данным, столкновение произошло между рейсовым автобусом №119 сообщением "Полянка – Львов", которым управлял 34-летний житель Пустомытовского района, и поездом № 140 под управлением 36-летнего жителя Львова. Поезд двигался по направлению от Львова к Самбору.

В результате ДТП двое пассажиров автобуса – 36-летняя жительница Полянки и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы. Однако мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщила пресс-служба "Львовской Железной Дороги" в Фейсбук, авария произошла в результате того, что водитель автобуса пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта и выехал на переезд. В то же время машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до препятствия оказалось слишком малым для избежания столкновения.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

Напомним, не так давно в столице на станции "Дарница" сошел с рельс поезд Kyiv Boryspil Express, который направлялся в международный аэропорт. Тогда ни один пассажир в результате аварии не пострадал.