Во Львовской области подтвердили вторую смерть от коронавируса

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Умер 50-летний мужчина

Во Львовской области зафиксировали второй летальный случай в результате заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Львовской ОГА.

Согласно сообщению, жертвой стал 50-летний мужчина, у которого коронавирус был подтвержден вчера, 7 апреля.

"Мужчину доставили в Клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением, дыхательной недостаточностью. Несмотря на усилия медиков, реанимационную помощь мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Как известно, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.

Напомним, Украина получила рекомендации от Всемирной организации здравоохранения продлить карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.