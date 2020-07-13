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Во Львовской области ослабили карантин: Что заработает

Карантин во Львове Львовский городской совет

Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19

Во Львовской области местные власти приняли решение ослабить карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"По данным Минздрава, в частности показателями для ослабления противоэпидемических мероприятий, Львовская область перестала быть регионом со значительным распространением COVID-19 - подпадает под критерии, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 года № 500. Это позволяет продолжить ослабление карантина", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением комиссии частично ослабить карантинные мероприятия на территории области, позволили:

  • заведениям культуры с заполняемостью более 50% стационарных размещенных мест для сидения и/или более одного человека на 5 кв. м площади учреждения культуры;
  • развлекательным заведениям - ночным клубам;
  • субъектам по оказанию услуг общественного питания - ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовых, кафетериях, буфетам и тд.;
  • учреждениям культуры - библиотекам, музеям, кроме кинотеатров, театров;
  • дошкольным учебным заведениям;
  • инклюзивно-ресурсным центрам.

Кроме того, во Львовской области запрещена работа развлекательных заведений и заведений общественного питания с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".

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Напомним, в течение последних суток в Украине было подтверждено 612 новых случаев коронавируса, 15 человек умерли, 385 человек побороли болезнь. В частности, больше всего новых выявленных случаев зафиксировали во Львовской области - 104.

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