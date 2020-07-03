Во Львовской области обновили альбом-атлас земучастков, зарезервированных для участников боевых действий АТО/ООС и их семей

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Главным управлением Госгеокадастра во Львовской области, по согласованию с местными советами, разработаны массивы земельных участков для ведения садоводства, которые предлагаются участникам боевых действий на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, учитывая общественный интерес к процессу предоставления участникам боевых действий (АТО/ООС) и их семьям земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, на официальном сайте главного управления обнародована информация о разработанных массивах земельных участков с обновленной информацией об имеющихся массивах. В частности, в июне этого года, во исполнение отдельного поручения начальника Главного управления, осуществлены мероприятия по выбору и согласованию с местными советами дополнительных массивов в альбом-атлас зарезервированных земель для дальнейшей передачи участникам АТО, были добавлены сведения о новых массивах земель на территории Львовской области, общей площадью 75 га.

"Наши защитники, которые принимали участие в боевых действиях и их семьи имеют возможность онлайн ознакомиться с перечнем предлагаемых земельных массивов для предоставления в собственность. Эта информация постоянно обновляется и дополняется на официальном сайте. Выбрав вариант, который лучше всего подходит, они могут обратиться к нашим работникам за предоставлением соответствующей консультации или помощи в оформления желаемого надела",- отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

В общем, с начала введения инициативы об обеспечении участников АТО земельными участками, во Львовской области, участники боевых действий (АТО/ООС) и их семьи получили в собственность 7148 земельных участков, общей площадью 4606 га. Участки, предназначенные для садоводства, ведения личного крестьянского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

Справка:

Ознакомиться с перечнем предлагаемых земельных массивов для предоставления в собственность участникам АТО, другой важной информацией можно на сайте Главного управления Госгеокадастра во Львовской области в рубрике "Участникам АТО" (lvivska.land.gov.ua/ato/).

Напоминаем, что бесплатная приватизация осуществляется гражданами Украины, которые ранее не воспользовались правом на бесплатное получение в собственность земельного участка соответствующего целевого назначения.