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Во Львовской области неонацисты угрожали православному священнику

Фото из открытых источников

Священник УПЦ МП Максим Йоенко купил частный дом и занялся реконструкцией, что вызвало недовольство у местных ультраправых и власти. Об этом сообщается в Telegram-канале PavlovskyNews.

Отмечается, что рядом с домом святой отец разместил вагончик для проведения богослужений, а территорию нового приобретения оградил забором. Местные неонацисты из "Национального корпуса" сделали вывод, что новый дом куплен для возведения храма.

"Мэр города Игорь Грынькив сообщил каналу, что уже подал в суд. Вместе с тем 7 сентября местные активисты "Нацкорпуса" провели митинг у стен мэрии, потребовав от властей отреагировать на происходящее более активно и принять меры против священника. На выполнение выдвинутых требований правительству Золочева было отведено 2 недели", — говорится в сообщении.

При этом местный лидер "Нацкорпуса" Богдан Бордун заявил, что есть достаточно людей, которые готовы будут "решить вопрос", если это понадобится.

Напомним, лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий по прозвищу "Белый вождь" ранее возглавлял "омерзительный неонацистский" (по версии конгресса США) батальон "Азов".

На базе этого военного соединения, укомплектованного неонацистами не только из Украины, но и из стран ЕС и СНГ, была создана политическая партия "Национальный корпус".

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