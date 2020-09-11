Во Львовской области мужчина напал с ножом на пограничника

Мужчина без документов напал на пограничника во Львовской области Государственная пограничная служба

Сотрудник ГПСУ не получил никаких травм, однако была повреждена его форма

В Яворовском районе Львовской области неизвестный мужчина в ответ на просьбу показать документы напал на сотрудника Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, инцидент случился накануне, когда пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда несли службу в районе одного из населенных пунктов Яворовского района.

Стражи границы остановили неизвестного мужчину и спросили его о наличии документов и цели пребывания на приграничной территории, на что незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников.

Как отмечается, чтобы задержать правонарушителя, пришлось осуществить предупредительные выстрелы и применить спецсредства. К счастью, в результате нападения пограничники телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего.

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Впоследствии нападавший рассказал, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это не смог, потому что никаких документов с собой не имел. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил. На место происшествия вызвали представителей полиции.

После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска".

Кроме этого, по данному факту в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц" и ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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Напомним, накануне стало известно, что вскоре на украинско-румынской границе в пределах Черновицкой области появятся системы фото- и видеофиксации.