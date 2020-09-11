Во Львовской области мужчина напал с ножом на пограничника
Сотрудник ГПСУ не получил никаких травм, однако была повреждена его форма
В Яворовском районе Львовской области неизвестный мужчина в ответ на просьбу показать документы напал на сотрудника Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Согласно сообщению, инцидент случился накануне, когда пограничники отдела "Краковец" Львовского отряда несли службу в районе одного из населенных пунктов Яворовского района.
Стражи границы остановили неизвестного мужчину и спросили его о наличии документов и цели пребывания на приграничной территории, на что незнакомец достал нож и набросился на одного из пограничников.
Как отмечается, чтобы задержать правонарушителя, пришлось осуществить предупредительные выстрелы и применить спецсредства. К счастью, в результате нападения пограничники телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего.
Впоследствии нападавший рассказал, что он является жителем Львовской области, но подтвердить это не смог, потому что никаких документов с собой не имел. Причину нападения на правоохранителя он также не объяснил. На место происшествия вызвали представителей полиции.
После установления личности правонарушитель будет привлечен к ответственности по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска".
Кроме этого, по данному факту в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 342 УК Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц" и ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Напомним, накануне стало известно, что вскоре на украинско-румынской границе в пределах Черновицкой области появятся системы фото- и видеофиксации.