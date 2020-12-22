Во Львовской области повредили археологический памятник национального значения

Повреждение памятника на Львовщине Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Неизвестные разрушили часть археологических раскопок в урочище "Замок"

По факту повреждения памятника археологии национального значения в с. Звенигород Пустомытовского района Львовской области правоохранители открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской полиции.

"21 декабря около 12:00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница Института украиноведения имени. И. Крипякевича НАН Украины, которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, неизвестные разрушили часть археологических раскопок в урочище "Замок" на территории памятника археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород".

"Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом, злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеских времен конца XI – начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя", – сказано в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к правонарушению.

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