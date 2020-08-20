Во Львовской области на шахте погиб рабочий

Горняка зажало конвейерной лентой

Несчастный случай на шахте " Червоноградская" Фейсбук, Александр Климов

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщил депутат Червоноградского городского совета Александр Климов в Фейсбук.

Отмечается, что мужчину зажало конвейерной лентой и в результате полученных травм шахтер скончался.

Представители Нацполиции Львовской области в комментарии ZAXID.NET подтвердили информацию. Там сообщили, что инцидент произошел сегодня, 20 августа, около 17:00. Несчастный случай произошел с 35-летним горным мастером, жителем Червонограда. Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью". Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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Напомним, не так давно в Донецкой области на шахте "Центральная" произошел обвал, который привел к смерти одного из рабочих. Тогда на момент возникновения аварии в шахте находилось 35 человек, и еще 9 - на аварийном участке. Через 20 минут после инцидента одного пострадавшего достали из-под завалов, однако спасти жизнь мужчине медикам не удалось.