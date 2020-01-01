live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львовской области на горнолыжном курорте остановился подъемник с 74 людьми

Туристов снимали спасатели

Во Львовской области в Славском остановился кресельный подъемник, в результате чего 74 человека, застрявших в воздухе, пришлось снимать спасателям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 1 января, когда в 13:35 спасатели получили информацию об остановке подъемника за выхода из строя трансформаторной подстанции.

В 14:20 сотрудники ГСЧС начали снимать туристов с подъемника, в то время как на улице был 1 градус тепла. В 16: 05 спасатели сняли всех застрявших людей. Среди них было 13 детей и 3 беременных женщины.

Всего было привлечено 16 человек из личного состава ГСЧС и 2 единицы техники спасателей, а также 11 человек и 2 единицы техники специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча.

Новости по теме: Без Карпат: Куда еще в Украине можно поехать покататься на лыжах и сноубордах

Ранее сообщалось, что в Украине 31 декабря, а также в новогоднюю ночь в результате пожаров погибли девять человек, еще семеро получили травмы. Спасатели зафиксировали 84 возгорания.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Конфликт в Приднестровье: Санду заявила, что готова поехать в Россию Кулеба: Тема Крыма должна быть адской для России, и мы ее такой сделаем В РФ заявили, что разрабатывают лазерное оружие для борьбы с дронами Каждый хорошо понимает – на сегодня опасности от РФ нет, – Охрименко о заявлении президента относительно всеобщей мобилизации
Loading...

программы канала ZIK

Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Украина встретила Новый год. Новации с 1 января. Катаклизмы 2020 | #Новости | 01.01.20
Карьеру построил на
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Новые мировые реалии XXI века / Вадим Карасев / новогоднее интервью на телеканале ZIK