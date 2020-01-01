Во Львовской области на горнолыжном курорте остановился подъемник с 74 людьми

Туристов снимали спасатели

Во Львовской области в Славском остановился кресельный подъемник, в результате чего 74 человека, застрявших в воздухе, пришлось снимать спасателям. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 1 января, когда в 13:35 спасатели получили информацию об остановке подъемника за выхода из строя трансформаторной подстанции.

В 14:20 сотрудники ГСЧС начали снимать туристов с подъемника, в то время как на улице был 1 градус тепла. В 16: 05 спасатели сняли всех застрявших людей. Среди них было 13 детей и 3 беременных женщины.

Всего было привлечено 16 человек из личного состава ГСЧС и 2 единицы техники спасателей, а также 11 человек и 2 единицы техники специального центра быстрого реагирования из Дрогобыча.

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