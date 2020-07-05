Во Львовской области из-за прорыва дамбы может затопить семь сел

Река Стрвяж Фото из открытых источников

Синоптики объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 5 июля, во Львовской области ожидается поднятие воды в реке Стривигор (Стрвяж), в результате чего вода может подтопить домохозяйства в семи населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, формирование максимального уровня воды в реке вблизи села Луки Самборского района ожидается во второй половине дня.

В связи с этим существует угроза прорыва плотины, что повлечет подтопление отдельных приречных населенных пунктов в районе. В частности, вода может накрыть села Бабино, Пиняни, Чернихов, Нижняя, Остров, Луга, Хлопчицы.

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Из-за подъема уровня воды объявлено штормовое предупреждение.

К слову, на этой неделе синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине и риске возникновения новых подтоплений.

Напомним, недавно во Львовской области в результате обильных продолжительных дождей речка Туринка вышла из берегов и подтопила примерно 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек в населенном пункте. В результате было эвакуировано несколько местных жителей, один из них обратился за медицинской помощью.