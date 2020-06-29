Во Львовской области из-за мощных ливней затопило несколько санаториев в Моршине

Также подтопление случилось в местном Дворце культуры

Фото из открытых источников

В городе Моршин после того, как там прошли сильные дожди и гроза, было подтоплено ряд объектов, в том числе несколько санаториев. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"28 июня в 22:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Моршин в результате прохождения грозы (сильный дождь, ливень) произошло подтопление подвалов 5-ти объектов - 4 санаторно-гостиничных комплексов и Дворец культуры", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на место происшествия было направлено отделение 9-й государственной пожарно-спасательной части г. Моршин.

Спасатели откачали 142 куб. м воды из подвалов трех санаторно-гостиничных комплексов, а в Дворце культуры и гостиницы проводить работы не пришлось, поскольку уровень воды упал самостоятельно.

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Напомним, накануне в Межгорском районе Закарпатской области в результате сильных ливней с грозами за два часа выпала 20-дневная норма осадков.