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Во Львовской области из-за коронавируса закрылась первая в Украине змеиная ферма

Фермеры закрыли бизнес из-за способности змей переносить COVID-19

Змея. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Вблизи Львова закрыли первую в Украине змеиную ферму из-за способности пресмыкающихся переносить COVID-19. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что владельцы фермы приняли решение закрыть бизнес после того, как узнали об этой особенности змей. Всего на ферме было более 50 пресмыкающихся, которые жили в специальном вольере и даже успели дать потомство.

Ферма проработала всего год, а предприниматели планировали продавать мясо змей в рестораны, ведь оно деликатесное и полезное. Тем не менее, из-за возможности переноса коронавируса, взрослых пресмыкающихся съели, а мелких выпустили в живую природу.

Сейчас фермеры планируют вместо выращивать более традиционную живность - уток.

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Напомним, не так давно во Львовской области 7-летняя девочка оказалась в реанимации из-за укуса змеи. Животное укусило девочку в правое бедро, в результате чего ребенок оказался в реанимационном отделении.

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