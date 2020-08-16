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Во Львовской области грузовик заблокировал движение на трассе Киев-Чоп

Машина перевернулась и полностью заблокировала дорогу

ДТП 

 Фото из открытых источников

На трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик, в результате чего он полностью перекрыла проезд по дороге. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 16 августа в 01:20 между населенными пунктами Сколе и Коростов. Грузовиком управлял житель Закарпатской области, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и порезом руки. Состояние водителя средней степени тяжести, он находится в Сколевской центральной районной больнице.

Как сообщают в Департаменте, грузовиком был полностью перекрыт проезд на 657 км трассы Киев-Чоп. Специальные службы организовали объезд перекрытого участка по автодороге "Сходница - Турка", а с 4 часов утра и реверсное движение между городом Сколе и селом Коростов.

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Напомним, недавно два грузовика столкнулись на трассе Киев-Одесса. В результате аварии погибли водитель и пассажир одного из автомобилей. По предварительным данным, водитель на скорости въехал в другой грузовик, припаркованный на обочине.

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