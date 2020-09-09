Во Львовской области горел интернат, детей эвакуировали

Причины возникновения пожара пока неизвестны

В Добромиле Старосамборского района Львовской области произошел пожар в здании школы-интерната. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что инцидент произошел в полдень 9 сентября. На момент прибытия спасателей к месту вызова, из окон здания выбивался дым. Пожарные вывели учеников и персонал из помещения школы на свежий воздух и начали тушить огонь.

Как сообщили в ГСЧС, в 12:27 пожар локализовали, а в 12:41 огонь удалось полностью ликвидировать. К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 машины спецтехники.

Сейчас известно, что огонь уничтожил мебель на площади 2 кв. м, повредил шкаф на площади 6 кв. м, стены на площади 300 кв. м и 2 металлопластиковых окна. В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара теперь должны установить правоохранители.

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Напомним, недавно на территории одного из детских садов Львова обнаружили обгоревшее тело сотрудницы заведения, которая, по предварительной версии, пыталась сжечь мусор. Правоохранители установили, что погибшей оказалась 68-летняя жительница Львова.