Во Львовской области есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом

Во Львовской области есть возможность сдвига почвы ГСНС

Площадь оползня составляет ориентировочно 400 кв.м

Во Львовской области в селе Смольная вследствие сильных осадков на склоне горы есть угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, вчера, 24 июня, в 09:54 в Службу спасения поступило сообщение, что в селе Смольная Дрогобычского района на ул. Победы, 36 в результате сильного дождя на склоне горы возникла угроза сдвига почвы с деревянным жилым домом и тремя хозяйственными постройками.

Площадь оползня составляет ориентировочно 400 кв.м, в 50 метрах от домохозяйства находится ручей. Угрозы другим домохозяйствам нет, есть только угроза изменения русла ручья.

Спасатели провели эвакуацию имущества из жилого дома. Жители дома отселены к родственникам, угрозы жизни людей нет.

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Напомним, на днях во Львовской области вследствие обильных продолжительных дождей речка Туринка вышла из берегов и подтопила дома в селе Заречное.