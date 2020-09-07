Во Львовской области двухлетняя девочка проглотила 36 магнитных шариков

Ребенка срочно прооперировали

Рентген ребенка, проглотившего детали конструктора Zaxid.net

Во Львове госпитализировали двухлетнюю девочку с Дрогобычского района, которая проглотила 36 магнитных шариков от конструктора. Об этом сообщила хирург Львовской областной детской больницы Охматдет Оксана Горбач в комментарии ZAXID.NET.

Отмечается, что девять шариков под действием магнитного поля образовали цепочку и попали в кишечник, а еще 27 образовали неправильный круг, поэтому не попали туда. В связи с этим, ребенка пришлось срочно оперировать в субботу, 5 сентября.

Сейчас известно, что девочке 2 года и 7 месяцев, и она третий ребенок в семье. Первые девять шариков девочка проглотила еще 4 сентября. Это видели старшие дети, но они не сообщили родителям об инциденте. По словам врача, вероятно, они боялись, что родители будут ругать их за плохую бдительность. На следующий день девочка проглотила еще 27 магнитных шариков и лишь тогда, когда у нее началась рвота, старшие дети рассказали родителям о случае накануне.

Как сообщила Горбач, 27 шариков, которые застряли в желудке хирурги достали эндоскопически, а те девять, которые попали в кишечник, вышли естественным путем", – сказала хирург.

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