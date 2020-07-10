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Во Львовской области четырем врачам сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей

Фото из открытых источников

Женщина умерла в 2018 году через несколько дней после родов, а здоровью новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб

Во Львовской области в результате ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом, двумя акушерами-гинекологами и хирургом своих обязанностей, умерла роженица. Виновным сообщили о подозрениях, передает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, в сентябре 2018 года в Центральную городскую больницу Борислава поступила беременная 32-летняя жительница города. Во время родов, которые прошли за несколько дней, состояние здоровья роженицы резко ухудшилось, что стало следствием ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей. В дальнейшем, через несколько дней после родов, женщина скончалась, а здоровью ее новорожденного ребенка был нанесен непоправимый ущерб.

Как отмечается, сотрудникам Центральной городской больницы Борислава - врачу-анестезиологу, двум акушерам-гинекологам и хирургам следователи сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 2 ст.140 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование продолжается.

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Ранее сообщалось, что во львовской области правоохранители сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей трем акушерам-гинекологам за смерть роженицы.

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