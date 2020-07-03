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Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, более десятка пострадавших

ДТП в селе Нагирше portal.lviv.ua

Пострадали 8 пассажиров автобуса, водитель и еще два пассажира легковушки

В пятницу, 3 июля, на автодороге "Киев-Чоп" во Львовской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в результате пострадали более десятка человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, авария произошла примерно в 9:40 в селе Нагорное Сколевского района. По предварительной информации, 45-летний житель Хмельницкого, будучи за рулем микроавтобуса "Фольксваген", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Во время этого произошло столкновение с автомобилем "Ауди", которым руководил 32-летний житель Закарпатья.

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В результате ДТП пострадали по меньшей мере одиннадцать человек, которые обратились за медицинской помощью. Среди них – восемь пассажиров микроавтобуса, а также водитель и двое пассажирок "Ауди". Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Обстоятельства аварии и другие подробности столкновения устанавливаются. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, недавно в Львове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и инкассаторского микроавтобуса. В результате этого водитель двухколесника погиб в больнице от полученных травм. 

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