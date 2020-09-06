Во Львовской области 7-летняя девочка оказалась в реанимации из-за укуса змеи

Пресмыкающееся укусило девочку в правое бедро

В Львовской области 7-летнюю девочку укусила змея. В результате нападения пресмыкающегося, ребенок оказался в реанимации. Об этом сообщили в департаменте по вопросам социальной защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, вчера, 5 сентября, змея напала на ребенка в с. Красное Турковского района. Животное укусило девочку в правое бедро, в результате чего ребенок оказался в реанимационном отделении Турковской ЦРБ, куда ее доставили в тот же день. Больше подробностей о состоянии девочки не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе во Львове в реанимации спасали жизнь 6- и 3-летних девочек, которых укусили змеи. Старшая девочка собирала ежевику, и возле одного из кустов ее укусила гадюка, а младшая девочка встретилась со змеей прямо на дороге.